دول العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت دول مجموعة العشرين في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، أنها تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع "العربية".وقال البيان، "إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.