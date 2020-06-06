الإعلام الأردنى يحذر من العودة إلى الحظر الشامل والجزئى

حذر وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة من العودة إلى الحظر الشامل والجزئي في حال تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد على مدار أسبوع.وقال العضايلة في حديث للتلفزيون الأردني، إن إعلان الحكومة عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا لا يعني نهاية وباء كورونا، مشددًا على أن الخطر لا يزال قائمًا، وأنه يتوجب على الجميع مواصلة الإلتزام بمعايير السلامة العامة.وأشار العضايلة إلى أن، فتح غالبية القطاعات الإقتصادية والتجارية سيزيد من العبء المفروض على أجهزة الدولة والقوات المسلحة للحد من ضبط العدوى ومنع انتشار الفيروس بين المواطنين.وأضاف أن، المواطنين عليهم مسؤولية كبيرة في تخفيف العبء على أجهزة الدولة، من خلال اتباع الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر وضع الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي.