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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الكندية ترصد 14 مليار دولار لمواجهة كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:35 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وقال "ترودو"، إن الكنديين ضحوا كثيرًا من أجل القضاء على فيروس كورونا، مبينًا أن حكومات المقاطعات والأقاليم لديها فكرة واضحة عما هو مطلوب لمواجهة هذا الوباء.

وأوضح أنه سيكون هناك أموال لشراء معدات حماية شخصية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ولإمكانية إعادة فتح رعاية الأطفال بأمان ومساعدة البلديات في الحفاظ على خدمات المدن.

وأشار إلى أنه سيكون هناك أيضًا أموال للعاملين للحصول على ما يصل إلى 10 أيام من الإجازة المرضية المدفوعة إذا لم يكن لديهم بالفعل هذه الاستحقاقات.

ويأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصحية بمقاطعة كيبيك تسجيل 50 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المقاطعة بسبب الفيروس إلى 4935 حالة.

وأشارت إلى أن المقاطعة سجلت اليوم 255 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 52 ألفًا و398 حالة، فيما تلقى 1030 شخصًا العلاج من كورونا في مستشفيات كيبيك في الوقت الذي يوجد فيه حاليًا 131 في العناية المركزة.

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