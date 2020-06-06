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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

السبت 06/يونيو/2020 - 06:36 ص
عمر الشريف
عمر الشريف
وائل خورشيد
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تحدث عمر الشريف عن الفيلم الكوميدي الغنائي funny girl الذي جمعه بالنجمة العالمية باربرا سترايسند عام 1968، خلال اللقاء النادر الذي جمعه بالفنانة داليدا في فيديو شهير.

وقال الشريف إن بداية العمل في الفيلم كانت سيئة جدا، وأنه لم يكن التقاها من قبل، وبعد أن وقع العقد، وذهب إلى المنتج كي يقابلها ويبدأ البروفات تفاجأ بأنها "وحشة جدا" على حد تعبيره، واعترض على العمل معها، ثم توجه للهاتف وطلب مدير أعماله وصاح فيه: "ايه المقلب اللي عملته فيا ده.. دي وحشة جدا"، إلا أن الأخير حاول تهدئته وقال: "هتشوف دي ممثلة هايلة جدا".

ويتابع النجم العالمي: "ابتدينا البروفات، وكانت هايلة ورائعة، ويوم بعد يوم بقيت أشوفها وحشة بشكل أقل"، لتقاطعه داليدا بتعليقها: "شكلك وقعت في حبها"، فيرد هو: "كان واحد من أكبر قصص الحب في حياتي".

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