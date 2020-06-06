كاليفورنيا تستأنف الإنتاج السينمائى والتلفزيونى فى 12 يونيو

قال مسؤولو ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه سيتم استئناف الانتاج السينمائي والتلفزيوني في الولاية في 12 يونيو بعد الموافقة على إرشادات جديدة لمنع نشر فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" قال بيان من إدارة الصحة بكاليفورنيا إنه سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.