الفاتيكان يعتقل ممولًا إيطاليًا بسبب صفقة عقارات فى لندن

قال الفاتيكان، إنه وضع ممولًا إيطاليًا قيد الاعتقال كجزء من التحقيقات الجنائية في صفقة عقارات مثيرة للجدل في لندن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكر بيان أن مكتب المدعي العام للفاتيكان أصدر مذكرة توقيف لجيانلويجي تورزي بعد استجوابه، وأنه متهم بالابتزاز والاختلاس والاحتيال المشدد وغسل الأموال.وقال الفاتيكان إن المذكرة "صدرت فيما يتعلق بقضية معروفة تتعلق ببيع وشراء عقار في لندن في شارع سلون".