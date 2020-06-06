حظك اليوم.. برج الثور السبت 6 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020، كالتالي:مهنيًا: يوم جيد ايجابي وواعد بكل جديد يجعلك ماهرًا بالأداء وبالقدرة على قلب الأمور لمصلحتك.عاطفيًا: تعيش يومًا متعبًا عاطفيًا وقد يولد بعض الذبذبات العائلية والشخصية، حذار ارتكاب الأخطاء.صحيًا: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.