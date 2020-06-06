مسيرة تركية تستهدف مواقع الجيش الليبى جنوب سرت

قامت مسيرة تركية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت باستهداف مواقع الجيش الليبي جنوب سرت، وذلك حسبما أفاد موقع "العربية".وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي فى وقت سابق: "نحن الآن نضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته، ولن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا".كما اتهم "المسماري" في مداخلة لشبكة "سكاي نيوز"، فايز السراج بتحويل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية.وكان اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي قد أكد مساء أمس الجمعة أن قواته تعرضت للقصف أثناء قيامها بالتراجع عن طرابلس، وإعادة تمركزها.وقال "المسماري"، في مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الإخبارية: "تلقينا مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود طرابلس، وقمنا بالانسحاب من منطقة ترهونة إلى مناطق آمنة".