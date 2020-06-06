إيران: التفاوض مع ترامب «سم قاتل»

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سم قاتل".وصرح رضائي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية: "لقد قال ترامب أن نأتي الآن ونتفاوض معه.. التفاوض معك سم حتى لو خرجت من المستنقع الذي صنعته بنفسك"، وأضاف: "أنت حاليا في المستنقع".وسبق لترامب أن شكر السلطات الإيرانية على الإفراج عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عامين، وخاطب طهران بالقول: "شكرا يا إيران، لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى، سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل الآن".