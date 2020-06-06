سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020

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الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

يقدم موقع "الدستور"، اليوم السبت 6-6-2020، التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعوي في البنوك العاملة المصرية، حيث يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.وسجل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الريال السعودي يتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".