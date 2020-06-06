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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020

السبت 06/يونيو/2020 - 07:38 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، اليوم السبت 6-6-2020، التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعوي في البنوك العاملة المصرية، حيث يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك مصر

وسجل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

بنك البركة

ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد

ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

بنك بلوم

ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول

وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال السعودي يتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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