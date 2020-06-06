سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020
السبت 06/يونيو/2020 - 07:38 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، اليوم السبت 6-6-2020، التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعوي في البنوك العاملة المصرية، حيث يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك مصر
وسجل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال السعودي يتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك مصر
وسجل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال السعودي يتم إصداره من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".