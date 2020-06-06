وزير الأوقاف: نقل صلاة الجمعة المقبلة من مسجد الإمام الحسين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن صلاة الجمعة القادمة سيتم نقلها تليفزيونيا وإذاعيا من مسجد الإمام الحسين- رضي الله عنه وأرضاه- بالقاهرة.وأضاف وزير الأوقاف- في بيان - إن الصلاة ستكون بذات الاشتراطات والإجراءات السابقة التي تم تطبيقها على صلاة العيد والجمعة الماضية وصلاة الجمعة أمس، حيث لن يشارك فيها سوى عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وفريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بنقل شعائر صلاة الجمعة؛ وذلك حفاظًا على الالتزام بمحدودية العدد المسموح بحضوره.وأوضح أن موضوع خطبة الجمعة القادمة- إن شاء الله- سيكون تحت عنوان "أسباب رفع البلاء"، داعيا الله- العلي العظيم- أن يعجل بتفريج الكرب ورفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.