القضاء الأمريكى يتهم شركة صينية بتعريض صحة المواطنين للخطر

دانت محكمة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية شركة صينية بتهمة توريد كمامات مغشوشة إلى الولايات المتحدة، في ظل جائحة كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المحكمة إن شركة King Year Packaging and Printing Co. Ltd صدّرت حوالي نصف مليون كمامة مغشوشة مخالفة لمعايير N95 إلى الولايات المتحدة.وأوضح قرار المحكمة أن الشركة المذكورة انتهكت القانون الفيدرالي الخاص بالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، وقدمت بيانات مضللة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وقررت المحكمة فرض غرامة مالية لا تتعدى قيمتها 1.5 مليون دولار على الشركة، "لتعريضها صحة المواطنين الأمريكيين للخطر".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.