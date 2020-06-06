رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الأمريكى يتهم شركة صينية بتعريض صحة المواطنين للخطر

السبت 06/يونيو/2020 - 12:37 ص
كمامات
كمامات
وكالات
طباعة
دانت محكمة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية شركة صينية بتهمة توريد كمامات مغشوشة إلى الولايات المتحدة، في ظل جائحة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المحكمة إن شركة King Year Packaging and Printing Co. Ltd صدّرت حوالي نصف مليون كمامة مغشوشة مخالفة لمعايير N95 إلى الولايات المتحدة.

وأوضح قرار المحكمة أن الشركة المذكورة انتهكت القانون الفيدرالي الخاص بالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، وقدمت بيانات مضللة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقررت المحكمة فرض غرامة مالية لا تتعدى قيمتها 1.5 مليون دولار على الشركة، "لتعريضها صحة المواطنين الأمريكيين للخطر".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

«الصحة» تحسم جدل فعالية كمامات القماش في الوقاية من كورونا

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

الصور

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

الأكثر قراءة

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء