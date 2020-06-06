البرلمان الليبى يطالب البعثة الأممية بالتدخل لوقف تدفق السلاح والمرتزقة

طالب البرلمان الليبي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، البعثة الأممية بالتدخل لوقف تدفق السلاح والمرتزقة، حسبما أفاد موقع " العربية".وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، رفضه للعقوبات الجماعية والانتقام، كما طالب بضمان التزام الوفاق بحسن معاملة الأسرى.وأكد "صالح" على الألتزام بالهدنة التي أعلنها الجيش الوطني والتي التزم بها كل الأطراف.