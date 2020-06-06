الرئيس التونسى يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسى علاقات التعاون بين البلدين

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات بين البلدين وسبل التعاون بينهما، وفتح آفاق جديدة لدعمها وتثبيتها.وتناول الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية، بحسب بيان رئاسي تونسي، الوضع في ليبيا، حيث شدد الرئيس قيس سعيد على موقفه المتمثل في أن يكون الحل ليبيّا- ليبيّا دون أي تدخل خارجي.