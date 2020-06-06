رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات المسلحة السودانية تسترد موقعًا من قبضة المتمردين فى دارفور

السبت 06/يونيو/2020 - 02:35 ص
القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية
أ ش أ
طباعة
أعلن مسئول سوداني سيطرة قوات من الجيش والدعم السريع بولاية وسط دارفور، على موقع دفاعي كان في قبضة مجموعتين من حركة "جيش تحريرالسودان _ جناح عبد الواحد نور" و"مجلس الصحوة الثوري"، بمنطقة "كتروم" غرب جبل مرة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن اللواء ركن سليمان الأمين والي ولاية وسط دارفور (غرب السودان) المكلف قائد الفرقة (٢١) مشاة، قوله إن "الجيش وقوات الدعم السريع سيطرت على الموقع، عقب الإعتداء الغاشم من حركة جيش تحرير السودان ومجلس الصحوة، في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإنتقالية كمبادرة لاستكمال عملية السلام".

وأضاف أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة المناطق التي اعتدت عليها الحركة في وقت وجيز بعملية نوعية كبدت فيها المعتدين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ومن جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور العميد علي يعقوب جبريل سيطرة الجيش والدعم السريع على المنطقة ونقاط الإرتكازات العسكرية من حولها، مشددا على التمسك بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الانتقالية.

موضوعات متعلقة

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بـ5.2 مليار دولار

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء