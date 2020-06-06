محمد صادق يكشف حقيقة فض قوات الأمن لفرحه

أكد محمد صادق لاعب النادي الإسماعيلي، عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ما يتردد حول فض قوات الأمن لفرحه عاري تمامًا من الصحة.وكتب محمد صادق، قائلا: "ناس مريضة بتقول أي حاجة علشان تولع الدنيا، ده مش فرحي ومفيش أي حاجة من المكتوب، وربنا يهدي كل نفس مريضة".وكانت مديرية أمن الإسماعيلية فضت فضت مديرية أمن الإسماعيلية، فرح لنجل أحد رجال الأعمال داخل فيلا في قرية النورس المطلة على بحيرة التمساح، يحضره عدد من مشاهير الإسماعيلية ولاعبي كرة القدم، والفنانين حسن شاكوش وعمر كمال.وتلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بوصول إخطار لضباط مباحث الإسماعيلية، يفيد بإقامة فرح في قرية النورس المطلة على بحيرة التمساح.وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الإسماعيلية للمكان، وتبين صحة الإخطار وأنه حفل زفاف، ويحييه حسن شاكوش وعمر كمال وعدد من لاعبي النادي الإسماعيلي والشخصيات العامة الشهيرة بالإسماعيلية.وفضت مديرية الأمن الحفل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وخرج كافة المدعوين خارج القرية، وحرر محضر بالواقعة.