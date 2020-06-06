رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«صُناع»: تمويل صندوق النقد الدولى لمصر يؤكد الثقة فى الاقتصاد المحلى

السبت 06/يونيو/2020 - 06:20 ص
النقد الدولى
النقد الدولى
أسماء إبراهيم
طباعة
أكد عدد من الصناع والمستثمرين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، أدى إلي زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن موافقة صندوق النقد الدولي بإعطاء تمويل جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار أمر ضروري في ظل المرحلة الحالية، لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وأكد "البهي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن البنك المركزي والقيادة السياسية تعمل على تواجد الاقتصاد المصري في منطقة الأمان، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي بدأ التعامل مع مصر بسبب الإشادات التي قامت بها التصنيفات الدولية خلال جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"الدستور"، أن تمويل صندوق النقد الدولي لمصر له معني واحد فقط، وهو أن المؤسسات الدولية بدأت بالثقة الكبيرة في المنظومة المالية لمصر، وذلك نتيجة إشادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.

ومن جانبه، ثمن محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور القيادة السياسية في إعطاء الثقة للمؤسسات الدولية في إعطاء القروض لمصر.

وأضاف "الشندويلي"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات السابقة، ساهمت في دعم قوة الاقتصاد بالمنطقة، والذي أدى إلي ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.

الجدير بالذكر، أن أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قالت في بيان: "يسعدني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مع الوصول إلى 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي)".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

رسميًا.. الحزب الديمقراطى يعلن ترشيح «بايدن» للرئاسة الأمريكية

افتتاح مستشفى ميداني لاستقبال «حالات كورونا الحرجة» خلال 10 أيام

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

كاليفورنيا تستأنف الإنتاج السينمائى والتلفزيونى فى 12 يونيو

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء