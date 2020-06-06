موريتانيا.. تسجيل 99 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة في موريتانيا، في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية، إنه تم تسجيل 99 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 883 إصابة مؤكدة.وأشار إلى تسجيل 4 وفيات وتعافي 4 مصابين ليصل عدد المتعافين الى 69 شخصا وعدد المتوفين الى 41 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.