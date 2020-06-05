«الوادى الجديد» تشكل لجنة للمرور على المستشفيات

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية مسئولي الرقابة الإدارية والأمن الوطني ومديرية الصحة والطب الوقائي والتفتيش الصيدلي بالمحافظة، لمتابعة العمل بالمستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات كورونا.وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة اليومية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.كما طالب بالتأكد من جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم بها، وكيفية التخلص الآمن من النفايات، واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.كما عقد لقاءََ عبر الفيديو كونفرانس مع مديري المستشفيات بمراكز المحافظة؛ للاطمئنان على توافر كافة الخدمات والأدوية اللازمة، وانتظام العمل والاطمئنان على الحالات التي تتلقى العلاج بها.