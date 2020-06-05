خروج حالتين تعافى و6 اشتباه بكورونا فى مطروح

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الجمعة، الاشتباه في إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي 204 حالة، فيما ثبت إيجابية 2 حالات أخرى دون وفاة، ليصبح الإجمالي خلال الفترة السابقة 40 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي والخروج خلال الفترة حالتين، وعدد حالات الوفاة خلال الفترة السابقة 5 حالات.وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مسشتفى حميات مرسى مطروح، ومستشفى صدر مطروح ضمن المرور الدوري على مستشفيات مطروح للتأكد من جاهزيتها في أي وقت لاستقبال أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم.وأكد محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على أى استفسارات أو تساؤلات أو بلاغات خاصة بفيروس كورونا، على الخط الساخن 114 أو خط تليفون أرضي 4933158 046 أو 4943692 046.