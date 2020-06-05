مزارعو بئر العبد ورابعة بشمال سيناء يتقدمون بـ6 مطالب لوزير الزراعة

تقدم مزارعو أراضى بئر العبد ورابعة بشمال سيناء بمذكرة عاجلة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تتضمن 6 مطالب لمناقشتها فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف إزالة كافة العقبات لاستكمال التنمية الزراعية بشمال سيناء.وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن مزارعي بئر العبد طالبو بـ مساواة سعر الفدان للتمليك وحق الإنتفاع بأسعار المزاد المغلق أو أسعار التجمعات التنموية بسيناء، وإزالة الفوائد 7% الاستثمارية و10 % زيادة سنوية، ومساواة أراضى حق الانتفاع مع التمليك من حيث مدة جدية الاستصلاح وزيادتها إلى 5 سنوات، إلى جانب احتساب فوائد للمبالغ المدفوعة من المنتفعين بواقع 14 % سنوى من تاريخ السداد وحتى وحتى نهاية سنوات الجدية تطبيقا لكراسة الشروط فى المعاملة بالمثل وخصمها من المستحقات المطلوبة من المنتفعين.وأوضح غانم أن المنتقعين بأراضى بئر العبد طالبوا بإعادة تسليم أراضى المشروع للمنتفعين الراسى عليهم المزاد مرة أخرى بعد تسليم البنية التحتية الأساسية، والسماح لمن يرغب منهم فى استرداد المبالغ المالية المسددة كاملًا لعدم اكتمال انشاءات البنية التحتية.