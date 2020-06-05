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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشعب الجمهورى»: نشاط الحزب سبب جذب الكودار السياسية مؤخرًا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:26 م
المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر
أشرف لاشين
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قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن انضمام بعض الكودار السياسية للحزب، مؤخرا، لم يكن من فراغ وهذا نتيجه تواجد الحزب ونشاطة في 26 محافظة.

وأضاف رئيس الحزب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذا هو الدافع والمحرك الرئيس للكوادر والشخصيات السياسية المشهورة للانضمام للحزب، موضحا ان العمل التنظيمى هو الأصعب والأهم.

وأشار إلى أن بعض الأراء كانت تنادى بعدم خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2015، لأن عمر الحزب في ذلك الوقت كان عامين فقط، وبالتالي لم يكن يمتلك القاعدة الشعبية الكافية لخوض تلك الانتخابات، حيث يرى البعض خوض انتخابات برلمان 2020 حتى يكون اكتمل بناء الحزب.

وعلى الرغم من ذلك، أرجع رئيس حزب الشعب الجمهوري، القرار وقتها بخوض الانتخابات إلى أن المنافسة كانت ضعيفة بين الأحزاب، ولم يكن هناك أحزاب قوية يخشى من منافستها، ونجح الحزب في خوض الانتخابات وحجز لنفسه مكانًا على منصة الخمسة الأوائل والفوز بـ11 مقعدًا.

وأوضح المهندس حازم عمر، أن "الشعب الجمهوري"، خلال الفترة الماضية، كان يعمل في صمت وهدوء، حيث اكتملت تنظيماته وهو على أعتاب انتخابات 2020 كان، ولابد أن تظهر قوة الحزب.

وأشار إلى أن قوة الحزب ظهرت بشكل أكبر في التحديات، وآخرها انتشار فيروس "كورونا"، حيث كان يتوقع الجميع أن هناك حزب واحد فقط هو الذي لديه تشكيلات في كافة المحافظات والمراكز، وهو فقط الذي سيعمل في تلك الأزمة.

واستدرك: "ولكن نجح الشعب الجمهوري في القيام بدوره المجتمعي في تحمل المسئولية مع الدولة فى مواجهة الفيروس، ورفع وعي المواطنين وتقديم المساعدات، وذلك من خلال الكوادر الشبابية والقيادية، وهذا ما لفت الانظار وانضمت اليه القيادات السياسية التي تم الاعلان عنها مؤخرا.

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