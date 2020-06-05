«طائرة الأسطورة».. «منسي» يزين سماء القاهرة

وسط التزام كثيرين بقواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم الخروج من المنازل الإ للضرورة القصوى، تبدلت الأحوال وأصبحت أسطح المنازل ساحات تنطلق منها الطائرات الورقية إلى السماء.وتمتلأ سماء مصر كل يوم بتلك الطائرات التي تحمل معها أمنيات وأحلام وذكريات كثيرة بعضها مؤلم أحيانا، إلا أن واحدة كانت مختلفة، حيث خلّد شباب منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة ذكرى البطل الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في معركة البرث بشمال سيناء.