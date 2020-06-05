تفاصيل إصابة مدير مستشفى الأقصر العام بفيروس كورونا

أصيب الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام بفيروس كورونا المستجد، خلال ممارسة عمله بالمستشفى، وهذا ما اقتضى به إلى تنفيذ العزل الصحي، وتلقى العلاج لحين تعافيه من الإصابة.وأوضح مدير مستشفى الأقصر العام أنه، يخضع حاليًا للرعاية الصحية في العزل، وإنه سوف يعود للعمل مجددًا عقب تعافيه.وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، عن تخصيص 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.ومن المنتظر تخصيص مستشفى الأقصر العام 130 سريرًا بعد أن كانت 30 سريرا فقط لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ابتداءًا من السبت القادم، إلى جانب مستشفى الحميات بـ52 سريرًا ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر 182 سريرا، بالإضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سريرا والعديسات 42 سريرا، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سريرا ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريرًا.وتهيب المحافظة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار بخصوص حالات كورونا أو منظومة الصحة بشكل عام، برجاء الاتصال على الخطوط الساخنة التي تم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة والتي أصبحت في متناول الجميع على مدار الـ24 ساعة، ونرحب بأي شكوى موضوعية عن أي قصور خاصة في منظومة الصحة لتلافيه.