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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أبوالقمصان تطالب الأمهات بالإبلاغ عن الآباء الذين ينوون ختان بناتهم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:10 م
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
أحلام عبدالرحمن
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نددت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بواقعة الأب الذي خدع بناته الثلاثة وأجرى لهم عملية الختان، بعد تخديرهن دون علمهن.

وقالت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الختان جريمة بشعة لأنها يقطع عضوا أساسيا من أعضاء الأنثى مسببا لها إعاقة، وفي أحيان يسبب لها نزيفا ويؤدي للوفاة.

وأضافت: "الختان فيه توحش بالإضافة للضرر النفسي البالغ، انت بتربي البنت وتقولها محدش يلمسك محدش يقرب لك وفجأة بتاخدها تعريها أمام حد وهي مش فاهمة إيه بيحصل".

ونوهت أبوالقمصان، إلى أن بعض الأمهات تبلغ عن الآباء حال رأت إصرارهم على ختان البنت، لكن بعضهن واقعة تحت ضغط أنها تعيش معه وينفق عليها فلا يمكنها الإبلاغ، بينما يخف هذا العبء عن المطلقة.

وأوضحت أن هناك آباء أيضا يبلغون عن أمهات تصر على ختان بناتهن، مشيرة إلى أن أحد الآباء له تجربة جيدة، لم يقم فقط بالإبلاغ عن زوجته، وإنما حاول نشر هذا الوعي بين الآباء.

وحثت أبوالقمصان الأمهات والآباء عن الإبلاغ عن الطرف الذي ينوي ختان البنت، كما طالبت بضرورة إصدار تشريع يجرم الأب أو الأم التي تقوم بهذا الفعل، وليس الطبيب فقط.

وأردفت: "الطبيب لم يدرس الختان في الطب، بيقطع في جسم البنات عشان ياخد 100 جنيه، ويحولهم لبنات معاقة".

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