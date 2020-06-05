«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

قال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن العمارات الملاصقة لمحور ترعة الزمر تبين أنها مخالفة وعددها 6 عمارات.وأضاف شميس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التقرير أوضح أن العمارات بها أدوار مخالفة للارتفاعات، وعمارات مخالفة، تجاوزت المساحة المسموح لها.وأردف أن المحور صمم على وضع قانوني في العمران المصري تمت مخالفته، وتم إثبات المخالفات، كل في حينه، والتي تجاوزت مترين.وعن مصير العمارات، قال شميس إنه ستتم إزالة البلكونات، مع حصول السكان على تعويضات في كل الأحوال.وأوضح أن حصول السكان على تعويضات لأنهم ليسوا هم من بنوا العقار ولا هم أصحابه الأصليين، ونوه إلى أن قرار الإزالة قرار سيادي، مؤكدا أنه لا تصالح في هذه المخالفات، لأنه لا تصالح على ما يتجاوز خطوط التنظيم.