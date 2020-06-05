أمريكا تسجن 3 صينيين صوروا قاعدة جوية

كشفت وزارة العدل الامريكية، اليوم، أنه تم الحكم على 3 صينين بالسجن بعد إقرارهم بالذنب والتقاط صور بطريقة غير قانونية لقاعدة جوية أمريكية في مدينة كي وست بولاية فلوريدا.وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه حكم على الصيني لياو ليويو البالغ 27 عاما بالسجن لمدة عام في سجن فيدرالي بعد اعتقاله في ديسمبر عام 2019 داخل قاعدة كي وست الجوية التابعة للبحرية وبحوزته صور ومقاطع فيديو لأبنية ومنشآت ومعدات عسكرية حيوية في القاعدة، وفق النائب العام في المنطقة الجنوبية في فلوريدا.وفي قضية منفصلة، صدر حكم بالسجن لمدة عام و9 أشهر بحق الصيني تشانغ جيلون البالغ 25 عاما ومواطنه وانغ يوهاو البالغ 24 عاما لدخولهما أجزاء من القاعدة نفسها والتقاط صور داخلها بشكل غير قانوني، بما في ذلك منطقة سكنية لموظفي سلاح البحرية.