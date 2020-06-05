عمرو أديب عن مطالب فتح الكافيهات مثل فرنسا: مقارنة لا تصح

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يطالب بفتح الكافيهات مثلما فعلت فرنسا، وهذه مقارنة لا تصح لأن الأمر مختلف في مصر عن فرنسا.وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"فرنسا خلصت ذروة انتشار الفيروس، والمواطنين اكتسبوا مناعة، لكن عندنا لسه في الذروة، ونوع الفيروس عندهم مختلف عن نوع الفيروس اللي عندنا".وأردف أديب: "إحنا يا في الذروة يا رايحين للذورة، وزفات العرايس وصباحية العروس ما زالت مستمرة حتى الآن".وحذر أديب، المواطنين من الإنفاق الشديد، قائلا: "إحنا في ظروف اقتصادية حرجة، ووفر القرشين، لأن تحويلات المصريين في الخارج مرشحة للانخفاض، والمصريين هيرجعوا لسوق العمل ومحتاجين شغل، كل ذلك سيسبب خنقة اقتصادية".وأبدى أديب، سعادته بالتزام المواطنين بارتداء الكمامات، قائلا: "الأداء في موضوع الكمامات جيد، الناس اتقرصت، والكمامات لم تظهر إلا لما شعرت بالخطر الداهم، ناس بتموت ومتلاقيش دواء، ومش عارفة تدخل مستشفى".