أمن الأقصر يفض «مرماح خيول» في إسنا (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، فى فض مراسم "مرماح خيول" فى قرية النمسا بمدينة إسنا.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطارًا من المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، يفيد برصد قيادات القرية إقامة فعاليات "مرماح للخيول" فى منطقة جبلية، وعلى الفور تم إبلاغ رجال الشرطة للسيطرة على الوضع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتمكنت من فض فعاليات المرماح ومنع الأهالى من التجمعات، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمنع التجمعات وإقامة أية فعاليات احتفالية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.من جانبه، أوضح محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أن سلطات مجلس المدينة تعمل على مدار اليوم لمنع وجود أية تجمعات بين المواطنين، وذلك للحد من انتقال العدوى وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.