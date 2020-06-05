لعنة الفراعنة.. الرمال تدفن 3 خلال تنقيبهم عن الآثار بترب اليهود
الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:19 م
هدير مصطفيطباعة
لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار الرمال عليهم أثناء تنقيبهم عن مقبرة أثرية بمنطقة ترب اليهود بالبساتين.
وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي بوقوع انهيار بحفرة وسقوط لحوائط عقار مجاور بترب اليهود.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار انهارت عليهم الرمال، مما أسفر عن مصرع 3 منهم، كما أسفر الحادث عن انهيار بأجزاء من عقار مجاور، ويقوم رجال الإنقاذ البري بجهود مضنية لانتشال الجثامين، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي بوقوع انهيار بحفرة وسقوط لحوائط عقار مجاور بترب اليهود.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار انهارت عليهم الرمال، مما أسفر عن مصرع 3 منهم، كما أسفر الحادث عن انهيار بأجزاء من عقار مجاور، ويقوم رجال الإنقاذ البري بجهود مضنية لانتشال الجثامين، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.