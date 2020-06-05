لعنة الفراعنة.. الرمال تدفن 3 خلال تنقيبهم عن الآثار بترب اليهود

لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر انهيار الرمال عليهم أثناء تنقيبهم عن مقبرة أثرية بمنطقة ترب اليهود بالبساتين.وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي بوقوع انهيار بحفرة وسقوط لحوائط عقار مجاور بترب اليهود.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار انهارت عليهم الرمال، مما أسفر عن مصرع 3 منهم، كما أسفر الحادث عن انهيار بأجزاء من عقار مجاور، ويقوم رجال الإنقاذ البري بجهود مضنية لانتشال الجثامين، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.