خروج 24 بعد تعافيهم من كورونا في «تأمين بني سويف الصحي»

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف اليوم، خروج 24 من المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم بمستشفى التأمين الصحي.وأكد الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي بمديرية صحة بني سويف، أن الحالات التي خرجت تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية بعد أن تلقوا العلاج داخل مستشفى التأمين الصحي.وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.