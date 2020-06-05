محافظ البحر الأحمر يوزع كمامات على المواطنين: «مش خايفين على نفسكم؟»

حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الجمعة، على القيام بجولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة الغردقة، للاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ووجّه محافظ البحر الأحمر بتوزيع كمية من الكمامات مجانًا على بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم في الشارع خلال جولته، وكانوا غير ملتزمين بارتداء الكمامات، وناشدهم المحافظ أن يحرصوا على تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ليست قيودًا أو الدولة تريد التضييق على المواطنين، لكن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات حماية المواطن والحفاظ على صحته وسلامته، قائلًا: "الدولة خايفة عليكم، إزاي إنتوا مش خايفين على نفسكم؟!"، مشددًا على أنه حال تكرار عدم ارتداء الكمامة سيتم توقيع الغرامة المقررة من قبل مجلس الوزراء على المخالفين.والتقى المحافظ خلال الجولة عددًا من سائقي سيارات الأجرة، وشدد عليهم عدم السماح بركوب المواطنين إلا بعد ارتداء الكمامة، وكلف المحافظ رجال المرور بسحب تراخيص عدد من سيارات الأجرة خلال جولته لعدم ارتداء السائقين الكمامة، موجهًا رؤساء المدن والأحياء بمتابعة التزام المترددين على المنشآت الحكومية والخاصة أو مقار البنوك والأسواق والمحال، بارتداء الكمامات إلى جانب وسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.ووجّه المحافظ الشكر لأبناء المحافظة لالتزامهم بقرارات الدولة مما كان له أثر كبير في تصدر محافظة البحر الأحمر قائمة المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر أيضًا لمختلف الأجهزة التنفيذية والمدن والمديريات والادارات المختلفة بالمحافظة لجهودها اليومية المتواصلة في عمليات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية والشوارع والمنشآت السياحية.وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه شكل لجانا للمرور والمتابعة بشكل مستمر بمختلف مدن المحافظة لجميع المستشفيات؛ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها، وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مشددًا على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الكوادر والأطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للمستشفيات.