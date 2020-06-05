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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عادل زيدان: بعض الأفراد يتقن الاستثمار في الظروف الاقتصادية الصعبة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:12 م
المهندس عادل زيدان
المهندس عادل زيدان
أحمد عبد العزيز
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قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن هناك قاعدة تقول في كثير من الأحيان تتيح الأزمات أفضل الفرص للاستثمار الآمن، فهناك من يستطيع أن يرى فرصًا استثمارية ويقتنصها، وهناك بعض الأفراد من يتقن الاستثمار في الظروف الاقتصادية الصعبة ويمكنه صناعة الفرص حتى في أصعب الأزمات.

وأضاف زيدان، خلال لقائه في برنامج "من سيزرع المليون"، أن عودة الحياة لكل من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا والمانيا أعطت الأمل للمستثمرين في مصر بأن الحياة سوف تعود لطبيعتها بإذن الله خلال فترة قصيرة.

وتابع قائلا: الدولة طرحت مشروع المليون ونصف فدان في محافظات "وادي النطرون والمنيا والأقصر والفيوم" حتى يتمكن شباب المستثمرين من امتلاك أرضٍ قريبة من المجتمعات العمرانية القديمة، كذلك وفرت الدولة معظم الخدمات الأساسية للزراعة والتعمير.

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