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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:08 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي، والتعلم عن بُعد في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تنظم إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات محاضرة مباشرة تفاعلية عبر الإنترنت بعنوان "التعليم في عصر جديد: قدرات ومهارات".

يلقي المحاضرة الدكتور شريف دلاور؛ المفكر والكاتب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك يوم الإثنين 8 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال صفحة مكتبة الإسكندرية خدمات الجمهور.

وتدور المحاضرة حول التحديات التي تواجه مستقبل التعليم في العالم العربي، إذ يتطلب القرن الحادي والعشرون الاستمرار في مواجهة المعرفة والمنافسة الاقتصادية بين الدول.

وسوف تناقش المحاضرة ضرورة المواءمة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق العمل والحاجة الملحة إلى عاملين يمتلكون مهارات تمكنهم من العمل والحياة في ظل ظروف العولمة والانفتاح العلمي الذي يقود العالم. كما سوف تناقش المحاضرة أهمية امتلاك مهارات لحل المشكلات بطرق إبداعية، والتفكير الناقد، والتواصل، والتعاون لتحقيق سبل واقعية للنجاح.

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«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

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