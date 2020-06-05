«الصحة» تحسم جدل فعالية كمامات القماش في الوقاية من كورونا

قال الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، إن الكمامات المصنوعة من القماش تعد بديلا للمناديل التي نطالب المواطنين بوضعها أمام الفم والأنف لحجب الرزاز المتطاير من المصابين، باعتبار أنه أحد العوامل الرئيسية لانتقال فيروس كورونا وعليه تقل فرص انتقال الوباء.وأشار «عطية» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن الكمامات المصنوعة من القماش ليس لها قيمة إذا لم يلتزم بها الجميع، لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس حال وجود رزاز عليها، حيث إنها تختلف عن «الطبية» التي يتم استخدامها بالمستشفيات.ونشرت منظمة الصحة العالمية اليوم، تحديثا لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة المواطنين بارتداء كمامات قماش في الأماكن العامة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.وشددت المنظمة في التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه، ما هى إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التى تقلل خطر انتشار الفيروس.