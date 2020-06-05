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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد إدراجه ببروتوكول علاج كورونا.. صيادلة عن «لاكتوفيرين»: «بيتسحب علطول»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:05 م
لاكتوفيرين
لاكتوفيرين
آية سالم
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نصح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بتناول فيتاميني «سي ودي» والزنك، بالإضافة إلى تناول «Lactoferrine» الذي تم إدراجه ضمن بروتوكول علاج المصابين، بجانب اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على مسافة آمنة بين الأشخاص وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو بالكحول تركيز 70%.

وفيتامين «لاكتوفيرين» عبارة عن أكياس يتم تناولها بكوب مياه مرتين يوميًا، وهي يحمي بالفعل من الإصابة بفيروس كورونا، ويتمتع بخصائص مناعية ومضادة للالتهاب، ويُستخدم كعلاج وقائي ضد فيروس «كوفيد 19».

وبعد إدراج وزارة الصحة لهذا الفيتامين ضمن بروتوكول علاج كورونا، رصد «الدستور» حجم تواجد العقار في الصيدليات ومدى إقبال المواطنين على شرائه، حيث قال محمد أمين، صيدلي في منطقة الوراق بالجيزة، إن «لاكتوفيرين بيتسحب علطول»، مؤكدا أن جميع عقارات تقوية المناعة يتم سحبها سريعا من الصيدليات والسوق عمومًا.

وأضاف أنه بمجرد أن تعلن وزارة الصحة عن عقار خاص بعلاج فيروس كورونا أو تزيد من مناعة الإنسان أو لها أي علاقة من قريب أو بعيد بالفيروس ينهال عليها المواطنون ويبحثوا عنها في كل مكان، الأمر الذي يجعلها غير متاحة بشكل كبير في الصيدليات والأسواق بشكل عام.

من جانبه، قال عاطف محمد، صاحب صيدلية، إن عقار «لاكتوفيرين» بروتين سكري محفوظ بدرجة عالية ونوع من أنواع الفيتامينات التي تعمل على منع تكاثر الفيروس داخل الخلية، كما أن الخلايا المشبعة بالزنك والفيتامين من الصعب أن يخترقها كورونا.

وأضاف أن العقار هو أكياس يضاف إليها أكواب مياه ويتم تتناوله مرتين يوميا، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا يتلهفون على أي نوع من الأدوية يعالج كورونا خاصة أن المرض في ذروته.

فيما أكد مجدي علي، صيدلي بمنطقة الوراق، أن هناك نقصا عموما في جميع الفيتامينات خاصة «سي ودي» والزنك، بسبب إقبال المواطنين على شرائها بشراهة، موضحا أن فيتامين «لاكتوفيرين» قليل في السوق حتى قبل إدراجه ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، الأمر الذي جعل وجوده في الصيدليات صعبا للغاية.

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