وصول أول رحلة طيران من العالقين بالكويت إلى مطار سوهاج (صور)

وصلت أول رحلة طيران تابعة لشركة “آير كايرو”، اليوم الجمعة، من الكويت إلى مطار سوهاج الدولي، وعلى متنها 165 راكبًا.كان في استقبال العائدين فريق الحجر الصحي بمطار سوهاج الدولي، على رأسهم الدكتور عمرو العرشي عبدالرحيم مدير قسم الحجر الصحي، محمود فتحي مراقب أول الإدارة، مراقبين صحيين وفنيين تمريض ومسئول مركز المعلومات وتم عمل الإجراءات اللازمة للركاب.وتم إخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس “كورونا” داخل صالة الوصول، كما تم أخذ الإقرارات اللازمة على العائدين بعدم الخروج من المنزل أو الاختلاط بأي شخص قبل مرور 14 يوما، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مدة العزل بمنازلهم.يذكر أن وزارة الطيران المدنى، بدأت في تنفيذ توصية اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بإلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.وكان قد بدأ مطار القاهرة أول أمس الأربعاء، بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على متن 3 رحلات استثنائية من بيروت.