مستوحاة من العزل.. ماجدة الرومي تطلق «غنوا بكل اللغات»

نظمت مجلة "فوج" جلسة تصوير لماجدة الرومي، ظهرت خلالها متشحةً بالعلم اللبناني، بين أروقة "قصر الصنوبر"، المقر الرسمي للسفير الفرنسي في وسط العاصمة بيروت، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1916.وبهذه المناسبة أطلقت الفنانة ماجدة الرومى عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "غنوّا بكل اللغات"، تستوحي مفرداتها من مرحلة التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كورونا على مستوى العالم.تأثرت ماجدة الرومي منذ الطفولة بكبار الموسقيين العرب أمثال محمد عبدالوهاب والسيدة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وأسمهان، وقد لاحظ رايموند صدفي ابن عم ماجدة، أنها تملك صوتا استثنائيا يمكن أن يحدث ثورة إن احترفت الغناء.وتقول كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها ماجدة الرومي، من ألحان المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، "أنا لو قِلتِلكُن مشتاقة أوعا تقولولي جايين.. هالدِّنيي اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين بوعِدكُن لمّا نتلاقى.. تبقوا بقلبي محجورين".وتعبرّ أغنية ماجدة الجديدة، عن حالة الحنين التي قد تداهم الكثيرين على مستوى العالم، لنمط الحياة السائد ما قبل كورونا، "شو اشتقنا ترجع تندهنا القهاوي بليل الساحات.. وترجع العجقة تحبسنا ع الطرقات ثلاث ساعات.. قول لكل قلبو معنا بحبّك رغم المسافات".ويأتي إطلاق هذه الأغنية، بالتزامن مع "رسالة حب إلى لبنان"، أرسلتها الفنّانة اللبنانية عبر صفحات مجلة "فوغ العربية"، التي تتصدر ماجدة الرومي غلافها.