رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مستوحاة من العزل.. ماجدة الرومي تطلق «غنوا بكل اللغات»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:27 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
إسلام جمال
طباعة
نظمت مجلة "فوج" جلسة تصوير لماجدة الرومي، ظهرت خلالها متشحةً بالعلم اللبناني، بين أروقة "قصر الصنوبر"، المقر الرسمي للسفير الفرنسي في وسط العاصمة بيروت، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1916.

وبهذه المناسبة أطلقت الفنانة ماجدة الرومى عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "غنوّا بكل اللغات"، تستوحي مفرداتها من مرحلة التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كورونا على مستوى العالم.

تأثرت ماجدة الرومي منذ الطفولة بكبار الموسقيين العرب أمثال محمد عبدالوهاب والسيدة أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وأسمهان، وقد لاحظ رايموند صدفي ابن عم ماجدة، أنها تملك صوتا استثنائيا يمكن أن يحدث ثورة إن احترفت الغناء.

وتقول كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها ماجدة الرومي، من ألحان المؤلف الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، "أنا لو قِلتِلكُن مشتاقة أوعا تقولولي جايين.. هالدِّنيي اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين بوعِدكُن لمّا نتلاقى.. تبقوا بقلبي محجورين".

وتعبرّ أغنية ماجدة الجديدة، عن حالة الحنين التي قد تداهم الكثيرين على مستوى العالم، لنمط الحياة السائد ما قبل كورونا، "شو اشتقنا ترجع تندهنا القهاوي بليل الساحات.. وترجع العجقة تحبسنا ع الطرقات ثلاث ساعات.. قول لكل قلبو معنا بحبّك رغم المسافات".

ويأتي إطلاق هذه الأغنية، بالتزامن مع "رسالة حب إلى لبنان"، أرسلتها الفنّانة اللبنانية عبر صفحات مجلة "فوغ العربية"، التي تتصدر ماجدة الرومي غلافها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

«الصحة» تعلن نجاح حقن «حالات كورونا الحرجة» ببلازما المتعافين

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. ضمن 9 مصابين بكورونا في رعاية «أبو خليفة»

الصور

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«التعليم في عصر جديد» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء