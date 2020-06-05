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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مراكز بحثية إماراتية تبحث عقد شراكات مع منظمات عالمية لمكافحة كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:22 م
كورونا
كورونا
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تبحث مراكز بحثية ومختبرات متقدمة في دولة الإمارات عقد شراكات ثنائية مع منظمات عالمية ودول عديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المراكز البحثية وَالمختبرات في الإمارات بدأت استعداداتها لعقد شراكات ثنائية مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ودول عدة هي "الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا والصين والهند والبرازيل ومصر وإسرائيل وكوريا الجنوبية وفرنسا وكوبا وماليزيا وكازاخستان وإندونيسيا" لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب وتطوير الأبحاث الهادفة إلى إيجاد علاج ولقاح وأنظمة فحص سريعة لفيروس (كوفيد- 19)، وكذلك تبادل الخبرات حول الإجراءات الكفيلة بعودة الحياة إلى طبيعتها، والاستفادة من هذه الأزمة للاستعداد لأي أزمات مستقبلية.

وأشارت إلى أنه في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في جميع دول العالم فإنه من الواجب وضع مصلحة الإنسان والبشرية وحمايتها في مقدمة الأولويات، للعمل معا من أجل التخلص من جائحة لم يشهد العالم مثيلًا لها في الماضي القريب.

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