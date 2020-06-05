أول جمعة في السعودية.. إغلاق 39 مسجدًا بسبب حالات اشتباه بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية 39 مسجدا وجامعا في بسبب حالات اشتباه بإصابات كورونا بين المصلين أو القائمين على تلك المساجد، حيث يجري تعقيمها في الوقت الحالي، وفق مصادر لقناة العربية السعودية.وفتحت الجوامع السعودية، اليوم، أبوابها لاستقبال المصلين، لتأدية صلاة الجمعة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، ​​​​​ما عدا مكة المكرمة.وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في 13 من شهر مارس للعام الميلادي الحالي.وكانت قد صدرت الموافقة في الثالث من شهر شوال، على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.