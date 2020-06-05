فرنسا تسجل 46 وفاة جديدة بكورونا.. والإجمالي يصل إلى 29111

سجلت فرنسا 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، في زيادة بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29111 وهو خامس أكبر عدد في العالم.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن معدل الزيادة هو نفس معدل أمس الخميس، في الوقت الذي لا تزال فيه أعداد من يدخلون المستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 في مسار التراجع المستمر منذ فترة طويلة.