29 إصابة جديدة بكورونا في أربيل

أعلنت دائرة صحة محافظة أربيل العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنه "تم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".من جانبها، سجلت محافظة كركوك حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.