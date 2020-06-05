ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات لـ37642 والوفيات لـ274

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم، تسجيل 624 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات لـ37642 والوفيات لـ274.وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنها أجرت 44000 فحص جديد على فئات مختلفة بالمجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، معلنة شفاء 765 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا.