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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعيد تسمية منطقة خارج البيت الأبيض بـ«ساحة حياة السود مهمة»

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:44 م
واشنطن الأمريكية
واشنطن الأمريكية
وكالات
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أعادت عمدة مدينة واشنطن الأمريكية تسمية المنطقة خارج البيت الأبيض، والتي أصبحت مركز الاحتجاجات ضد قسوة الشرطة بأنها "ساحة حياة السود مهمة".

وينظر للخطوة بأنها إشارة تحدي للرئيس دونالد ترامب، الذي طلب من القوات الاتحادية إخلاء المنطقة مساء الاثنين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وأدوات أخرى، بحيث يستطيع أن يسير عبر حديقة إلى كنيسة لرفع كتاب الإنجيل في صورة تذكارية.

وقالت العمدة موريل باوزر على تويتر إن الجزء المقابل للبيت الأبيض من الشارع السادس عشر أصبح اسمه الآن رسميا "ساحة حياة السود مهمة"، وإلى جانب المنشور مقطع مصور لعمال المدينة وهم يعدلون اسم احدى لوحات الشارع.

واستخدم العمال رافعة ملفوفة بالعلم الأمريكي، حيث رحب وصفق مجموعة من المواطنين احتشدوا للمشاركة في مظاهرة مزمعة.

وفى الوقت ذاته ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن عمدة واشنطن العاصمة طلبت من الرئيس دونالد ترامب سحب القوات وغيرها من عناصر إنفاذ القانون الاتحادية "الاستثنائية" الأخرى من المدينة، التي هي عاصمة الدولة.

وقالت عمدة واشنطن موريل باوزر فى رسالة إلى ترامب اليوم الجمعة إن نشر عناصر إنفاذ القانون الاتحادية والمعدات تثير المتظاهرين وتزيد من شكاوى ومظالم أولئك الذين يحتجون سلميا، بشكل عام، لتغيير ولإصلاح الأنظمة العنصرية ".

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