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الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 11 بينهم 7 أطفال في حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:32 م
حادث تصادم
حادث تصادم
البحيرة معوض هويدى
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أصيب قبل قليل، 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، بمدخل مدينة دمنهور في البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من:"جنى إبراهيم السيد، عامان"، "آمال محمد مبروك، 35 عامًا"، "ندا إبراهيم السيد، 15 عامًا"، "عبدالرحمن إبراهيم السيد، 12 عامًا"، "السيد إبراهيم السيد، 14 عامًا"، "جوزيف إبراهيم ذكى، 16 عامًا"، "عفاف بخيت ملاك، 51 عامًا"، "صبحى خليل بخيت، 55 عامًا"، "نرمين نبيه إبراهيم، 35 عامًا"، "مارفى ماجد أدورد، 8 أعوام"، "ماروليا ماجد أدورد، 3 أعوام"، وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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