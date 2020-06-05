ضبطت حملة رقابية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، مصنعا وثلاجة تخزين بفيلا في المنصورية بالجيزة، به 2.5 طن كبدة فاسدة مستوردة من أمريكا، لإعادة تعبئتها بأسماء وبيانات وهمية بسعر ١٠جنيهات للكيلو.وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، في تصريح لـ«الدستور» إنه تم إحالة المضبوطات للنيابة لاستصدار قرار بإعدامها، موضحا أن الحملات الرقابية مستمرة على الثلاجات الكبيرة التي تخزن المجمدات وعلى رأسها الكبدة المستوردة واللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من تاريخ الصلاحية.