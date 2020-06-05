الجيش الليبي: الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا من حدود طرابلس



وتابع: ما قام به السراج مع تركيا انتهاك لسيادة ليبيا، والغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا.



وأكد أن الجيش قرر الانسحاب من ترهونة حفاظا على حياة السكان.

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الجيش الليبي.وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش تلقى مطالب دولية بالتراجع 60 كلم عن حدود طرابلس، وتعرضت القوات للقصف أثناء تراجعها.