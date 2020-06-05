إصابة مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ بكورونا

أصيب اللواء نبيل عجلان، مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن كفر الشيخ بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تم إجراء مسحات للمخالطين للواء أيمن لوقيا، حكمدار المديرية، الذي أصيب في وقت سابق بالفيروس، حسب ما أكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لـ"الدستور".وأضاف المصدر، أن اللواء نبيل عجلان تم نقله للعزل في أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج، وحالته مستقرة، وتم عزل مخالطيه، فضلا عن تطهير مبنى مديرية الأمن بصفة مستمرة.وكان اللواء أيمن لوقيا، حكمدار مديرية الأمن ونائب مدير أمن كفر الشيخ، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، بعدما تبينت إيجابية تحاليله التي تمت بعد ظهور الأعراض عليه.