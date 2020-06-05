محافظ أسوان يوجه بتشكيل «وحدة السكان» لحل المشاكل السكانية

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قرارًا بتشكيل وحدة السكان بديوان عام المحافظة بإشراف من الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، بهدف متابعة وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية على مستوى المحافظة، مكلفًا بضرورة التنسيق بين أعضاء الوحدة والجهات المعنية لإجراء بحوث واستبيانات علمية ميدانية من أجل وضع تحليل دقيق للموقف السكاني، مع دعم الشراكات والأفكار الابتكارية التى تقترح من الشباب مما يساعد على دمجهم فى عملية اتخاذ القرار، بجانب تنسيق وتسريع الاستجابة مع الجهات المسئولة لمعالجة الفجوات وحل المشاكل السكانية.وجاء ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لتحقيق المواجهة المحكمة والممنهجة للقضية السكانية باعتبار ذلك من أكبر التحديات الحالية لما لها من آثار سلبية على عوائد التنمية.ووجه اللواء أشرف عطية، إلى قيام وحدة السكان بتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة والمنسق المركزى، علاوة على تفعيل فريق الرصد الميداني بديوان عام المحافظة لمتابعة الأنشطة التى يتم تنفيذها، مع رصد المشكلات والمعوقات وتقديم المقترحات بالحلول لها، بجانب إرسال التقارير الدورية الكتابية بمختلف وسائل الاتصال إلى المنسق المركزى لموافاة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بها، هذا وقد تم اليوم انعقاد الاجتماع الأول للوحدات السكانية لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية برئاسة السفير الدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة، وأيضًا دولت شعراوى مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجانب أعضاء وحدة السكان بمحافظة أسوان والمحافظات الأخرى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبرنامج ZOOM على شبكة الإنترنت.