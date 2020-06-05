رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 يونيو 2020 الموافق 13 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

تمديد عقود ثلاث حلبات في فورمولا 1

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:10 م
فورمولا
فورمولا
وكالات
طباعة
مددت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة عقود ثلاث حلبات ستستضيف سباقات بدون جماهير في جدول مبدئي لموسم 2020 لمدة عام واحد لتعويضها عن خسائر في الإيرادات.
وأعلن منظمو سباقات المجر وإيطاليا وبلجيكا عن التمديد لتعويض خسائر إيرادات التذاكر.
وأعلنت بطولة فورمولا 1، التي لم ينطلق موسمها حتى الآن بسبب جائحة كورونا، جدولا مبدئيا من ثماني جولات يوم الثلاثاء سينطلق في النمسا في الخامس من يوليو.
وقرر المسؤولون بالفعل إقامة سباقين متتاليين على حلبة سبيلبرج في النمسا ومثلهما في سيلفرستون البريطانية في يوليو واغسطس على الترتيب في جدول مبدئي يتضمن ثمانية سباقات أوروبية.
وتستضيف المجر وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا بقية السباقات.
وتوصل منظمو جائزة المجر الكبرى اليوم إلى اتفاق لتمديد عقد السباق لمدة عام إضافي حتى 2027.
ومن المقرر أن يكون سباق المجر هو السباق الثالث في جدول مختصر لهذا الموسم وسيقام في 19 يوليو بعد سباقين متتاليين خلف أبواب مغلقة في النمسا.
وقال جولت جولاي الرئيس التنفيذي لحلبة هنجارورينج لموقع سباق المجر على الانترنت "بذلنا مجهودا كبيرا خلال المناقشات للوصول إلى اتفاق جيد للمجر ولرياضة السيارات أيضا في هذه الظروف الصعبة.. نجحنا في تمديد التعاقد لعام إضافي لينتهي في 2027 بدلا من 2026".
ويقام سباق جائزة المجر الكبرى سنويا منذ النسخة الأولى في 1986.
وقالت فانيسا مايس مديرة حلبة ​سبا-فرانكورشان​ البلجيكية إن سباق العام الحالي سيقام خارج بنود العقد الحالي الذي تم تمديده حتى 2022.
وأبلغت موقع الحلبة على الانترنت "هذا النموذج الجديد سيساعد حلبة ​سبا-فرانكورشان على تحمل الأعباء المالية للأزمة الصحية العالمية".
وقال نادي سباقات السيارات في إيطاليا إن عقد حلبة مونزا تم تمديده حتى 2025.
وقال روس براون المدير الاداري لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات "لسنا بصدد توفير الدعم المالي لأي جهة منظمة تعاني من مشاكل لكننا نعكف على تأسيس شراكات جيدة على المدى الطويل.
"في بعض الحالات مددت حلبات عقودها لمدة عام لأنها خسرت إيرادات هذا العام. هذا الأمر يمنحها الاستقرار.
"تحلينا بالواقعية والتركيز الرئيسي الآن ينصب على كيفية التأكد من الاستمرار مستقبلا".

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 40 وفاة و1348 إصابة جديدة بـ«كورونا»

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى ضمن التصنيف العالمى للصناديق السيادية

«الزراعة» تنفى.. حقيقة وجود خوخ بالأسواق يسبب التسمم

الصور

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

الأكثر قراءة

افتتاح مستشفى ميداني لاستقبال «حالات كورونا الحرجة» خلال 10 أيام

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

هشام العسكري يكشف تفاصيل المنحنى الوبائي لكورونا في مصر (فيديو)

30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

دعاء النبي الذى قاله طه حسين وأبكى زوجتي سفيري النرويج وشيلي

3 ممثلين مصريين مطلوب القبض عليهم في إيطاليا.. أبرزهم محمود عبد العزيز

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

حكاية مخرجة إسرائيلية أبعدت عبد العزيز مخيون عن التمثيل في فرنسا

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

وزارة القوى العاملة.. تفاصيل صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

أدعية خسوف القمر اليوم.. وكيفية أداء الصلاة

غرق 7 أطفال فى نهر السند بباكستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«الأغنيات الحزينة لبنت الحطاب».. ديوان جديد للشاعرة أمل جمال

في ذكرى رحيله.. سر تسمية أحمد رامي بـ«شاعر الشباب»

لقاء «احتواء الفئات الأكثر عرضة في مواجهة الجائحة».. الثلاثاء

رضوى زكي ضيفة «اقرأ معانا» عبر البث المباشر لـ«الأعلى للثقافة»