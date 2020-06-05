تمديد عقود ثلاث حلبات في فورمولا 1

مددت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة عقود ثلاث حلبات ستستضيف سباقات بدون جماهير في جدول مبدئي لموسم 2020 لمدة عام واحد لتعويضها عن خسائر في الإيرادات.

وأعلن منظمو سباقات المجر وإيطاليا وبلجيكا عن التمديد لتعويض خسائر إيرادات التذاكر.

وأعلنت بطولة فورمولا 1، التي لم ينطلق موسمها حتى الآن بسبب جائحة كورونا، جدولا مبدئيا من ثماني جولات يوم الثلاثاء سينطلق في النمسا في الخامس من يوليو.

وقرر المسؤولون بالفعل إقامة سباقين متتاليين على حلبة سبيلبرج في النمسا ومثلهما في سيلفرستون البريطانية في يوليو واغسطس على الترتيب في جدول مبدئي يتضمن ثمانية سباقات أوروبية.

وتستضيف المجر وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا بقية السباقات.

وتوصل منظمو جائزة المجر الكبرى اليوم إلى اتفاق لتمديد عقد السباق لمدة عام إضافي حتى 2027.

ومن المقرر أن يكون سباق المجر هو السباق الثالث في جدول مختصر لهذا الموسم وسيقام في 19 يوليو بعد سباقين متتاليين خلف أبواب مغلقة في النمسا.

وقال جولت جولاي الرئيس التنفيذي لحلبة هنجارورينج لموقع سباق المجر على الانترنت "بذلنا مجهودا كبيرا خلال المناقشات للوصول إلى اتفاق جيد للمجر ولرياضة السيارات أيضا في هذه الظروف الصعبة.. نجحنا في تمديد التعاقد لعام إضافي لينتهي في 2027 بدلا من 2026".

ويقام سباق جائزة المجر الكبرى سنويا منذ النسخة الأولى في 1986.

وقالت فانيسا مايس مديرة حلبة ​سبا-فرانكورشان​ البلجيكية إن سباق العام الحالي سيقام خارج بنود العقد الحالي الذي تم تمديده حتى 2022.

وأبلغت موقع الحلبة على الانترنت "هذا النموذج الجديد سيساعد حلبة ​سبا-فرانكورشان على تحمل الأعباء المالية للأزمة الصحية العالمية".

وقال نادي سباقات السيارات في إيطاليا إن عقد حلبة مونزا تم تمديده حتى 2025.

وقال روس براون المدير الاداري لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات "لسنا بصدد توفير الدعم المالي لأي جهة منظمة تعاني من مشاكل لكننا نعكف على تأسيس شراكات جيدة على المدى الطويل.

"في بعض الحالات مددت حلبات عقودها لمدة عام لأنها خسرت إيرادات هذا العام. هذا الأمر يمنحها الاستقرار.

"تحلينا بالواقعية والتركيز الرئيسي الآن ينصب على كيفية التأكد من الاستمرار مستقبلا".